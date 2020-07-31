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أخبار العالم

شاهد.. التزام السعوديين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:38 ص
جانب من تطبيق الإجراءات
جانب من تطبيق الإجراءات الإحترازية بالسعودية
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محمود نوفل
حرص القائمون على الجوامع والمساجد التي شهدت صلاة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تماشيًا مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وشهدت 17129 جامعا ومسجدا في المملكة إقبالا شديدا من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى في مختلف مناطق ومحافظات السعودية وسط أجواء من الفرحة والسعادة والطمأنينة والخشوع وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس.

 وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت جميع الجوامع والمساجد الإضافية للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية حيث شددت على منسوبي المساجد فتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وفي السياق ذاته تحدث خطباء المساجد عن أحكام الأضحية وما يتعلق بالعيد وأيام التشريق من أحكام وفضائل يشترك فيها الحاج وغير الحاج ، مثنيين علي التسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين  لضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا

شاهد.. التزام السعوديين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد
شاهد.. التزام السعوديين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد
شاهد.. التزام السعوديين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد
شاهد.. التزام السعوديين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد
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