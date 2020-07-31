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فن

مع سيارة ورق.. تامر هجرس ينشر صورة من حديقة منزله

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:02 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
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شيماء عبد السلام
نشر تامر هجرس صورة جديدة  له، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر تامر هجرس فى الصورة من حديقة منزله بجانب سيارة ورق .

وعلق على الصورة قائلًا: "حصلت على هذه السيارة بالرغم من ...ترك قلبي في سان فرانسيسكو ....# الحمدلله


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يذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.
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