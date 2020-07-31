مع سيارة ورق.. تامر هجرس ينشر صورة من حديقة منزله

نشر تامر هجرس صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر تامر هجرس فى الصورة من حديقة منزله بجانب سيارة ورق .





وعلق على الصورة قائلًا: " حصلت على هذه السيارة بالرغم من ... ترك قلبي في سان فرانسيسكو ....# الحمدلله









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يذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.





ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.