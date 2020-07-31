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أخبار العالم

أسوأ من كساد 2008 بمراحل..اقتصاد منطقة اليورو يسجل انهيارًا تاريخيا بسبب كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة قياسية 12.1 ٪ في الربع الثاني من عام 2020 بفعل تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "الجارديان" البريطانية،  انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 12.1٪ بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وهو انخفاض قياسي منذ تأسيس الكتلة.

وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشًا بنسبة 12٪ على أساس ربع سنوي.

وتزامن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء السلاسل الزمنية في عام 1995 مع عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا والتي بدأت في التراجع في العديد من دول منطقة اليورو فقط من شهر مايو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الكساد الحالي في الاقتصاد الأوروبي يفوق بكثير حجم الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما لم يكسر الانكماش علامة -6٪.

وشهدت إسبانيا، التي عانت من أسوأ تفشي كورونا في جميع أنحاء العالم، أعمق انكماش في الربع الثاني بين دول منطقة اليورو.

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