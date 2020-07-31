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مرأة

في العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
طبق الترمس من الأطباق الرئيسية الموجودة في تسالي عيد الأضحى ولا يمكن الاستغناء عنه لأنه مصدر من مصادر التسلية.

والترمس طبق مميز يفضله الأطفال والكبار ويكون مرافق جيدا في أيام العيد خاصة عند الاستمتاع بمشاهدة فيلمك المفضل.


وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن فوائد الترمس :


- غني بالبروتين النباتي
- يحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم
- يحتوي على الألياف المساعدة على الهضم
- يحتوي على الليستين المفيد للجلد
- مفيد للتخلص من الديدان المعوية
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