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مرأة

احذر .. أضرار الإسراف في تناول الترمس

السبت 23/مايو/2020 - 05:36 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعد الترمس من الأكلات المفضلة لدى المصريين مع قدوم عيد الفطر المبارك، ويشتهر المصريون بتناول الترمس في أول أيام عيد الفطر، إلا أنه يعد مصدرا خطيرا على البعض خاصة عند الإسراف فى تناوله.

قال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن  الترمس له بعض الأضرار على صحة الإنسان عند الإسراف منه، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح التى تضر الكلى كما أنه يحتوى على بقول مما يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم والإضرار بصحة الكلى خاصة عند الإكثار ويفضل تناوله بكمية ملح قليلة.

وأشار "سعيد" إلى أنه بالرغم من فوائد الترمس الكثيرة لمرضى السكري إلا أن تناوله بكميات كبيرة يشكل خطورة عليهم خاصة أنه يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن بعض الأفراد لديهم حساسية أو سوء هضم للبقول.
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