احذر .. أضرار الإسراف في تناول الترمس

يعد الترمس من الأكلات المفضلة لدى المصريين مع قدوم عيد الفطر المبارك، ويشتهر المصريون بتناول الترمس في أول أيام عيد الفطر، إلا أنه يعد مصدرا خطيرا على البعض خاصة عند الإسراف فى تناوله.





الترمس له بعض الأضرار على صحة الإنسان عند الإسراف منه، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح التى تضر الكلى كما قال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن له بعض الأضرار على صحة الإنسان عند الإسراف منه، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح التى تضر الكلى كما أنه يحتوى على بقول مما يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم والإضرار بصحة الكلى خاصة عند الإكثار ويفضل تناوله بكمية ملح قليلة.



