16 فائدة لـ الترمس

يعتبر الترمس من فصيلة البقوليات، وهو غني بالمواد الغذائية الضرورية للجسم، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية وعلى مادة مكوّنة من الكالسيوم والفوسفور، كما يعتبر من أغنى الحبوب بالألياف، وهذا ما يجعله من الأغذية المناسبة والضرورية لتعزيز العمليات الحيوية داخل الجسم، وقد استخدم الترمس المطحون في العديد من الوصفات والماسكات لصحة الجسم.













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مش هتصدق تعرف على فوائد الترمس للبشرة



1يحافظ على صحة القلب والشرايين؛ وذلك لأنّه يقلل نسبة الكولسترول الضار في الدم. ينشط الأمعاء، ويطرد الغازات منها، ويحميها من الإصابة بالسرطانات كما يقي من الإصابة بحالات الإمساك المزمنة.

2يعالج معظم الأمراض الجلدية خاصة الإكزيما والصدفية.

3يساعد على تخليص الجسم من السوائل السامة عن طريق إدرار البول.

4يقلل نسبة السكر في الدم؛ وذلك لأنّه يحتوي على مجموعة من الألياف التي تقلل امتصاص الجسم لمادة الجلوكوز.

5يقوي الأعصاب المتراخية ويشدها.

6 يساعد على تطويل الشعر.

7 يخلص الجسم من الديدان.

8يفتح الشهية، ويقوي الجسم؛ لأنّه غني بمادة الكالسيوم والفسفور.

من فوائد الترمس المطحون للبشرة ما يلي :-

9يقلل ظهور التجاعيد في الوجه؛ وذلك لأنّه يحارب الجذور الحرة المسببة لها، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

10 يرطب البشرة ويمنحها ملمسًا ناعمًا؛ لأنّه يحتوي على نسبة عالية من الزيوت، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة، وتحافظ على حيويتها.

11يحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، فهو يشد البشرة ويحافظ على شبابها وحيويتها لأطول فترة ممكنة، ويساعد على تجديد خلاياها باستمرار.

12يخلص البشرة من الجلد والخلايا الميتة التي تتراكم عليها عن طريق عمل ماسكات لتقشير البشرة من مسحوق الترمس.

13ينظف البشرة ويحافظ على رونقها وجمالها.

14يعالج الكلف، ويخلص البشرة من البقع السوداء.

15 يفتح لون البشرة ويكسبها رونقًا وجمالًا.

16يعالج البثور والقروح التي تظهر على الوجه.