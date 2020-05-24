ممنوع للحامل والمرضعة.. أضرار الإفراط في تناول الترمس

يُعد الترمس من أشهر أنواع التسالي التى تقدّم في المنزل خلال احتفالات عيد الفطر المبارك حيث يمتلك فوائد عديدة للجسم، فضلاً عن مذاقه الشهي مما يجعل الصغار والكبار يرغبون في تناوله .





ويحسن الترمس صحة الجسم او للبشرة والشعر ولكن مع الأسف الشديد الإكثار منه أو تناوله بشكل خاطئ يعرض الانسان للإصابة بأمراض عديدة.





وذكر موقع "rxlist " أن الإكثار من تناول الترمس الأصفر يسبب القيء، وإفراط اللعاب المفرط ، ومشاكل البلع، ومشاكل القلب ، والشلل ، ومشاكل تنفس قوية.





كما أن فى حال تناول الترمس الجاهز الغير معدة في المنزل فقد يكن تعرض للتلوث او تم اعداده من حبوب فاسدة مما يتسبب في مغص المعدة بل والتسمم احيانا.





الاحتياطات والتحذيرات الخاصة: من غير الآمن أن تتناول المرأة الحامل والمرضعة الترمس الأصفر عن طريق الفم.



