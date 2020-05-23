بطريقة سحرية .. اصنعي ترمس العيد بهذه الخطوات

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يأتي التحضير له وصنع الكحك والبسكوت وفلا غنى عن طبق الترمس لذلك سنقدم لكم طريقة سحرية لصنع الترمس في عيد الفطر .
مقادير الترمس :
كيلو ترمس حلو
كمون
ثلاث ملاعق من الملح
طريقة عمل الترمس الحلو :
- يغسل جيدا الترمس الحلو ثم يترك فى اناء عميق ملئ بالماء لمدة يوم وليلة ثم يشطف فى اليوم التالى.
- يملئ الاناء مرة اخرى بالماء حتى يصل الماء الى ثلاثة ارباع الاناء ثم يترك الترمس على النار لمدة من ربع ساعة الى نصف ساعة حتى يتم سلقه .
ثم يشطف الترمس مرة اخرى ويترك بماء بارد مذاب به كمية الملح والكمون لمنع الغازات ويترك فترة.
مقادير الترمس :
كيلو ترمس حلو
كمون
ثلاث ملاعق من الملح
طريقة عمل الترمس الحلو :
- يغسل جيدا الترمس الحلو ثم يترك فى اناء عميق ملئ بالماء لمدة يوم وليلة ثم يشطف فى اليوم التالى.
- يملئ الاناء مرة اخرى بالماء حتى يصل الماء الى ثلاثة ارباع الاناء ثم يترك الترمس على النار لمدة من ربع ساعة الى نصف ساعة حتى يتم سلقه .
ثم يشطف الترمس مرة اخرى ويترك بماء بارد مذاب به كمية الملح والكمون لمنع الغازات ويترك فترة.