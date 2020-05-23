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مرأة

بطريقة سحرية .. اصنعي ترمس العيد بهذه الخطوات

السبت 23/مايو/2020 - 02:56 ص
ترمس
ترمس
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آلاء حسن
مع اقتراب عيد الفطر المبارك يأتي التحضير له وصنع الكحك والبسكوت وفلا غنى عن طبق الترمس لذلك سنقدم لكم طريقة سحرية لصنع الترمس في عيد الفطر .

مقادير الترمس :

كيلو ترمس حلو
كمون
ثلاث ملاعق من الملح

طريقة عمل الترمس الحلو :

- يغسل جيدا الترمس الحلو ثم يترك فى اناء عميق ملئ بالماء لمدة يوم وليلة ثم يشطف فى اليوم التالى.

- يملئ الاناء مرة اخرى بالماء حتى يصل الماء الى ثلاثة ارباع الاناء ثم يترك الترمس على النار لمدة من ربع ساعة الى نصف ساعة حتى يتم سلقه .

ثم يشطف الترمس مرة اخرى ويترك بماء بارد مذاب به كمية الملح والكمون لمنع الغازات ويترك فترة. 
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