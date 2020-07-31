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أخبار العالم

الفلبين تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكورونا برصد أكثر من 4 آلاف حالة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:18 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
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أ ش أ
سجلت الفلبين 4 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 93 ألفًا و354 إصابة .

وذكرت وزارة الصحة في الفلبين، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد برصد أكثر من 4 آلاف حالة .

وأضافت أن 165 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 65 ألفًا و178 متعاف، ليشكل معدل الشفاء حوالي 70% من إجمالي عدد الإصابات.

وتوفي 40 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2023 وفاة.
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