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شعراوي: صندوق التنمية المحلية مول 297 مشروعا بقروض بـ 2,6 مليون جنيه في 13 محافظة خلال شهر يوليو الماضي..تخفيض سعر الفائدة للمشروعات الصندوق للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4%

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:14 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وزير التنمية المحلية:
الهدف الرئيسي للصندوق زيادة دخل الفرد وتوفير فرص عمل
المنيا استحوذت على أكبر عدد من المشروعات بعدد 63 مشروعًا 
الدقهلية 60 مشروعًا بقروض 596 ألف جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق خلال شهر يوليو ٢٠٢٠ على إقراض 297 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بقروض بلغت 2,6 مليون جنيه في 13 محافظة، وذلك بهدف زيادة دعم الشباب في العمل الاقتصادي الحر.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الهدف الرئيسي لصندوق التنمية المحلية هو تمويل العديد من المشروعات لزيادة دخل الفرد والمرأة وتنويع مصادر الدخل المحلي مما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لأبناء المجتمعات المحلية القروية وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة خاضة بالقري والمحافظات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المحافظات التي تم بها تنفيذ تلك المشروعات هي المنيا والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وسوهاج وبني سويف والفيوم والمنوفية والوادي الجديد ودمياط وقنا وأسيوط .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن محافظة المنيا استحوذت على أكبر عدد من المشروعات بعدد 63 مشروعًا بقروض 443 ألف جنيه، والدقهلية 60 مشروعًا بقروض 596 ألف جنيه، والشرقية 36 مشروعًا بقروض 290 ألف جنيه، وكفر الشيخ 30 مشروعًا بقروض 290 ألف جنيه، وسوهاج 23 مشروعًا بقروض 171 ألف جنيه، وشمال سيناء 21 مشروعًا بقروض 189 ألف جنيه، لافتًا إلي أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث أنه يسعى دائمًا إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلى. 

وأشار اللواء محمود شعراوي ، إلي أنه يتم تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها الصندوق للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4% وذلك تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، مؤكدا أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي إذ يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.
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شعراوي: قروض بـ 2.6 مليون جنيه لتمويل 297 مشروعا بـ 13 محافظة

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