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ديني

غرفة عمليات الأوقاف: لم نرصد مخالفات في صلاة العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:44 م
الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ جابر طايع إنه من خلال غرفة المتابعة المركزية لم تحدث مخالفة واحدة داخل المساجد ولا من العاملين بالأوقاف على الإطلاق، وأن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا  . 

وأضاف، أن ما أثير حول محاولة إقامة صلاة العيد في منطقة صحراوية بمحافظة المنيا أو محاولة بعض الأفراد صلاة العيد في أحد الشوارع  أو على رصيف من الأرصفة في محاولات فردية نادرة ولا تكاد تذكر، فإنه تم إبلاغ الجهات المعنية بأماكن المخالفة وتعاملت مع المخالفين في حينه. 

وقدم طايع، الشكر لكل قيادات الأوقاف والعاملين بها وكل الشكر والتقدير لرجال الأمن الساهرين على أمن هذا الوطن العظيم.
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