تحديد موعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، عن موعد الإعلان عن جدول النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ومن المقرر، أن يستأنف الدوري السعودي (2019-2020) يوم 4 أغسطس المقبل، بعد توقف دام لمدة 4 أشهر.







وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جدول مباريات دوري الموسم الجديد، سيعلن في نهاية سبتمبر المقبل.







وتنتظر اللجنة، إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيت بقية مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي ستُجرى في “أيام فيفا”، في يونيو 2021، بعد أن حدَّد مباريات المرحلة الأولى في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم مدَّد “أيام فيفا” في يونيو 2021 من تسعة أيام إلى 16 يومًا، تعويضًا عن أيام التوقف بسبب فيروس كورونا، وترك للاتحادات القارية حرية إجراء أربع مباريات، أو ثلاث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وهو ما ستضع على ضوئه لجنة المسابقات جدول الدوري بعد معرفة برنامج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في يونيو 2021.





وأوضحت المصادر، أن لجنة المسابقات ستعقد ورشة عمل للتنسيق مع اتحاد القدم، وإدارة المنتخبات، ولجنة المسابقات، وممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد الحصول على جدول وتوقيت المباريات الآسيوية.





يذكر أن الموسم الجديد لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سينطلق في 16 أكتوبر المقبل.