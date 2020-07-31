مجازر الغربية تستقبل الأضاحي.. والمحافظ تحرير محاضر للمخالفين بالذبح خارجها فورية

كشفت هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم عن تجهيز 18 مجزر أول أيام عيد الأضحي المبارك كافة المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان، ويستمر ذلك طوال أيام العيد، بالتزامن مع شن حملات بالشوارع لرصد أى مخالفات ذبح الأضاحى فى الشوارع على مستوي قري ومراكز المحافظة .

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وأوضح الدكتور طارق رحمي، أنه تم تنسيق التعاون بين مديرية الطب البيطرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية للتصرف في مخلفات الذبح بشكل يومي بطريقة آمنة تتناسب مع المعايير الدولية والاشتراطات البيئية للحفاظ على نظافة المجازر وبما يضمن توفير بيئة نظيفة لإنتاجية لحوم صالحة للإستهلاك الأدمي وخالية من أي مسببات مرضية .

وأضاف محافظ الغربية ، أنه تم توفير فراشة ومقاعد لإستقبال المواطنيين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بكافة المجازر العمومية بنطاق المحافظة، وتزويدها بإضاءة لتوقعات استمرارية الذبح لما بعد ساعات النهار.

كما أكد المحافظ، أنه يوجد بمديرية الطب البيطري غرفة عمليات (0403402375 - 0403334424) لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين ومتابعتها أولًا بأول علي مدار الساعة .

وأشار الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، إلى انتظام العمل بالمجازر استعدادا لعيد الأضحى، بجانب توفير المادة الملونة السرية والمطهرات والرش ودعم المجازر بأطباء وعمال، فضلا عن استمرارية أعمال الرقابة على الأسواق والتوعية بأهمية وحتمية الذبح الصحى والأمن داخل المجازر .

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري ، أن مجزر طنطا العمومي يعتبر الأكبر مساحة وأعداد على مستوى المحافظة .