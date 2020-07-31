AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مجازر الغربية تستقبل الأضاحي.. والمحافظ تحرير محاضر للمخالفين بالذبح خارجها فورية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

كشفت هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم عن تجهيز 18 مجزر أول أيام عيد الأضحي المبارك كافة المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان، ويستمر ذلك طوال أيام العيد، بالتزامن مع شن حملات بالشوارع لرصد أى مخالفات ذبح الأضاحى فى الشوارع على مستوي قري ومراكز المحافظة .

أقرا ايضا :محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أنه تم تنسيق التعاون بين مديرية الطب البيطرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية للتصرف في مخلفات الذبح بشكل يومي بطريقة آمنة تتناسب مع المعايير الدولية والاشتراطات البيئية للحفاظ على نظافة المجازر وبما يضمن توفير بيئة نظيفة لإنتاجية لحوم صالحة للإستهلاك الأدمي وخالية من أي مسببات مرضية .

وأضاف محافظ الغربية ، أنه تم توفير فراشة ومقاعد لإستقبال المواطنيين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بكافة المجازر العمومية بنطاق المحافظة، وتزويدها بإضاءة لتوقعات استمرارية الذبح لما بعد ساعات النهار.

كما أكد المحافظ، أنه يوجد بمديرية الطب البيطري غرفة عمليات (0403402375 - 0403334424) لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين ومتابعتها أولًا بأول علي مدار الساعة .

وأشار الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، إلى انتظام العمل بالمجازر استعدادا لعيد الأضحى، بجانب توفير المادة الملونة السرية والمطهرات والرش ودعم المجازر بأطباء وعمال، فضلا عن استمرارية أعمال الرقابة على الأسواق والتوعية بأهمية وحتمية الذبح الصحى والأمن داخل المجازر .

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري ، أن مجزر طنطا العمومي يعتبر الأكبر مساحة وأعداد على مستوى  المحافظة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى.. منع إجازات الأطباء.. رقابة مشددة على اللحوم بالأسواق.. ومطالبات بالذبح داخل المجازر

بالمجان .. محافظ الغربية: 18 مجزرا جاهزة لاستقبال ذبائح عيد الأضحى .. صور

عليك أجر الجزار فقط.. بيطري الجيزة يكشف فوائد ذبح الأضاحي بالمجازر

عيد الأضحى في ظل فيروس كورونا.. كيف سيذبح أهالي الإسكندرية أضاحيهم في ظل الإجراءات الاحترازية؟

«صدى البلد» داخل مجزر القناطر قبل العيد.. 750 ذبيحة خلال أيام العيد.. الكشف مرتين على الذبائح.. وفتح 30 مجزرا بالمجان للأهالى.. فيديو وصور

استعدادا لعيد الأضحى.. صدى البلد يرصد عمليات الذبح والكشف على الماشية داخل مجزر "الحواتكة" بأسيوط..شاهد

ترشيحاتنا

أسوأ من كساد 2008 بمراحل..اقتصاد منطقة اليورو يسجل انهيارًا تاريخيا بسبب كورونا

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

رئيس الوزراء البريطانى: لن أقف ساكنا وفيروس كورونا يستعيد قوته مجددا

دولتان عربيتان تسجلان أعلى درجة حرارة في العالم

أهالى قرية بالشرقية يقيمون صلاة العيد فى الشارع

بشرة خير.. مستشفى حميات الأقصر تسجل "صفر كورونا" تزامنا مع العيد

AdvertisementS

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر

مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم

بسيطة وأنيقة.. 10 صور تكشف إطلالات شذى فى عيد ميلادها