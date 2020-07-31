تعديل جديد في نظام الدوري الفرنسي

وضعت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، قرارات جديدة للبطولة في الموسم المقبل 2020-2021.





وقالت الرابطة في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة الرابطة عقد جمعية عمومية في 10 سبتمبر، وفقًا للنظام الأساسي ولمذكرة التفاهم بين أندية الدرجة الأولى والثانية".







وأضافت في بيانها: "بعد التشاور مع الأندية ووفقًا لأحكام إيفاب (الجهة المسؤولة عن قوانين كرة القدم) قررت الرابطة، منح الفرق حق إجراء 5 استبدالات خلال المباراة بحد أقصى، بالإضافة إلى تسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات بالدرجة الأولى، و18 لاعبًا في قائمة الدرجة الثانية".