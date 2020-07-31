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الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر والأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى.. ويتصل هاتفيا بالعاهل السعودي للاطمئنان على صحته.. ويهنئه على التنظيم الناجح لموسم الحج في ظل الظروف الاستثنائية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر والأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى
السيسي يهنئ السعودية بقيادة الملك سلمان على التنظيم الناجح للحج
خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي.. العاهل السعودي يتمنى لكل الخير والازدهار



تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والاسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"،:"يطيب لي أن أتقدم إلى شعب مصر العظيم وإلى الأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة".


وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنيًا لمصر، حكومة وشعبًا، كل الخير والازدهار والتقدم.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.


وأضاف راضي أن الرئيس السيسي اكد ان  الامر يعكس مدي قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها علي تحمل تلك المسؤولية المقدسة باقامة كبري الشعائر الاسلامية ولتمكين المسلمين باداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق اجراءات احترازية حرصت علي تحقيق اعلي معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.
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