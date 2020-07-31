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محافظات

رؤساء المدن بالبحر الأحمر يستقبلون المهنئين من رجال الدين والقيادات بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

 استقبل رؤساء مدن محافظة البحر الأحمر ، المهنئين من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية بالمدن ، حيث استقبل صباح اليوم اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة بمكتبه المهنئين بعيد الأضحى المبارك ، وكان على رأسهم فضيلة الشيخ أحمد أبو القاسم مدير إدارة الأوقاف ومرافقيه والقمص أمون ممثل كنيسة مارى جرجس براس غارب ومرافقيه.

 

كما استقبل محمد غريب سكرتير حى شمال ، والسيد مجدى بونو مدير إدارة الشباب والرياضة وتقدموا بالتهنئة والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، وأكد رئيس مدينة غارب خلال اللقاء على روح المحبة بين جميع شركاء الوطن بمختلف طوائفهم مشيرا أن جميع المواطنين هم أبناء وطن واحد ، تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصر الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كل المجالات.

 

من جانب آخر، كان استقبل اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة استقبل القمص يؤنس أديب، راعى كنيسة القديس يوسف للكاثوليك لتقديم التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك ، والذي أكد على روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد موضحًا أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع .

 

من جانبه رحب رئيس مدينة الغردقة بزيارة القمص يؤنس اديب مشيرا إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين الصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد لتماسكها التاريخ .

 

 

 

رؤساء المدن بالبحر الأحمر يستقبلون المهنئين من رجال الدين والقيادات بعيد الأضحى
رؤساء المدن بالبحر الأحمر يستقبلون المهنئين من رجال الدين والقيادات بعيد الأضحى
رؤساء المدن بالبحر الأحمر يستقبلون المهنئين من رجال الدين والقيادات بعيد الأضحى
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