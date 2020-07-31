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محافظات

مجزر سفاجا يستقبل أضاحي المواطنين بالمجان وسط إقبال كثيف

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، منذ الصباح الباكر، استقبال مجزر سفاحا، المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان دون دفع رسوم، مع توقيع الكشف الطبى على الأضحية، لضمان سلامتها.

وأكدت" المغربي" أن المجزر شهد إقبالًا كبير من المواطنين، حيث فتحت إدارة المجزر صالتين أمام ذبح الأضحى.

ومن جانبها قالت الدكتورة سوزان بولس، مدير الطب البيطري بسفاحا ، أن المجزر يتم تعقيمه يوميا بالكلور، لمواجهة كورونا او اي حالات تلوث، وأنه تم تخصيص الصالة الكبيرة لاستقبال أضاحى العيد

 

وأشارت "رئيس المدينة " إلى أن المجزر يستقبل المواطنين بالمجان مع إجراء الكشف على الأضحية بالمجان أيضا، ولكن عملية الذبح تكون مسئولية المواطن فعليه أن يحضر الجزار الخاص به، بالإضافة إلى أن المجزر يوفر العنبر والمياه والمعدات، مشيرا إلى أنه تم بدء الذبح عقب صلاة العيد مباشرة، حيث وصلت الاضاحي حتى الآن إلى 40راس من العجول

 

ولفت"المغربي" إلى أن هناك غرامات لمن يذبح في الشوارع، أقرها المحافظ ، بالإضافة إلى وجود لجان تمر في الشوارع لرصد المخالفات والتعامل مع بلاغات المواطنين لمنع التلوث.

مجزر سفاجا يستقبل أضاحي المواطنين بالمجان وسط إقبال كثيف
مجزر سفاجا يستقبل أضاحي المواطنين بالمجان وسط إقبال كثيف
مجزر سفاجا يستقبل أضاحي المواطنين بالمجان وسط إقبال كثيف
مجزر سفاجا يستقبل أضاحي المواطنين بالمجان وسط إقبال كثيف
مجزر سفاجا يستقبل أضاحي المواطنين بالمجان وسط إقبال كثيف
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