شاهد.. لحظة تعدى فريزة القمامة بالضرب على عامل نظافة

حالة من السخط سادت مواقع التواصل الاجتماعى بالغردقة بعد واقعة التعدي على عامل نظافة من قبل فريزة القمامة في شارع الكورنيش ليمنعه عن جمع القمامة بالغردقة وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة البحث عن هؤلاء الجناه وضبطهم وتقديمهم للمسائلة القانونية .

وأعلنت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" وهى المسئولة عن النظافة والتابع لها عامل النظافة وقالت فى بيان لها للأسف نحن نواجه مشاكل كبيرة من هؤلاء الخارجين عن القانون، فإنهم يجعلون عملية جمع القمامة من الصناديق اصعب مع وجود اكياس مفتوحة ويتسببون بفوضى في كل مكان بترك اكياس القمامة المفتوحة مما يؤدي الى تطايرها حول المدينة. والان يتجرؤون بالتنمر على أحد العالمين أثناء تأدية وظيفتهم دون اي خوف من التبعات القانونية لعمله.

ناشدت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" محافظة البحر البحر الأحمر للتدخل الفوري لوقف مثل هذه الفعل الغير المقبول والتعامل مع الموقف بجدية لمنع هذه الظاهرة من المحافظة.