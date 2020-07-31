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محافظات

شاهد.. لحظة تعدى فريزة القمامة بالضرب على عامل نظافة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

حالة من السخط سادت مواقع التواصل الاجتماعى بالغردقة بعد واقعة التعدي على عامل نظافة من قبل فريزة القمامة   في شارع الكورنيش ليمنعه عن جمع القمامة بالغردقة وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة البحث عن هؤلاء الجناه وضبطهم وتقديمهم للمسائلة القانونية .

وأعلنت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" وهى المسئولة عن النظافة والتابع لها عامل النظافة وقالت فى بيان لها للأسف نحن نواجه مشاكل كبيرة من هؤلاء الخارجين عن القانون، فإنهم يجعلون عملية جمع القمامة من الصناديق اصعب مع وجود اكياس مفتوحة ويتسببون بفوضى في كل مكان بترك اكياس القمامة المفتوحة مما يؤدي الى تطايرها حول المدينة. والان يتجرؤون بالتنمر على أحد العالمين أثناء تأدية وظيفتهم دون اي خوف من التبعات القانونية لعمله.

 

ناشدت  جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" محافظة البحر البحر الأحمر للتدخل الفوري لوقف مثل هذه الفعل الغير المقبول والتعامل مع الموقف بجدية لمنع هذه الظاهرة من المحافظة.

وطالبت "هيبكا " المواطنين  بمساعدتنا بالابلاغ عن الفريزه  اينما وجدوا بالتقاط صورة واضحة لهم اثناء فرز المخلفات من الصناديق مع التأكد من وجود رقم السيارة/ الدراجة النارية في نفس الصورة حتى نتمكن من تقديم بلاغ كامل للسلطات عنها) وارسال الصور و عدم التفاعل معهم بأي شكل من الأشكال لمنع حدوث اي رد فعل عنيف منهم.

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