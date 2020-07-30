5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضحية بالشوارع.. تفاصيل

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، فتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف أطباء المديرية حفاظًا على الصحة العامة.

وأهابت المديرية المواطنين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر.

من جانبه، أكد الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، تشكيل لجان للتفتيش ومتابعة شوادر بيع الأضاحي، مشيرا إلى أن اللجان تشمل فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف، للتأكد من سلامة جميع الأضاحي.

كما رفعت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر، كما شددت الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم للتفتيش على جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.





من جانبها، أعلنت سوزان بولس، مدير إدارة سفاجا البيطرية بالبحر الأحمر، أن غرامة الذبح في الشوارع 5 آلاف جنيه، حيث حذرت من الذبح خارج المجزر، مؤكدة تطبيق الغرامة المالية لمن يذبح الأضحية في الشوارع وأمام المنازل مما يعرض الأضحية للتلوث والإضرار الذي يحدث بالبيئة طبقا لقانون وزارة البيئة.