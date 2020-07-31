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فن

النجوم والأضحى.. الفنانون يتفاعلون على مواقع التواصل في العيد.. أكرم حسنى: برضه هنفرح رغم الظروف.. ويسرا: كل سنة وإحنا سند بعض

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

هنأ أكرم حسنى جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى قائلًا: "عيد في ظروف خاصة لكن برضه هنفرح بيه، كل سنة وانتم طيبين وكل أهلكم وحبايبكم بخير ⁧‫#عيد_الاضحى‬⁩" .

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام .

وعلقت لقاء الخميسى قائلة :"عيد سعيد ..كل لحظة وأصدقائي وأحبائي والعالم أجمع بخير وصحة وسعادة وسلام".


هنأت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعلقت يسرا قائلة: "عيد أضحى مبارك .. كل سنة ومصر وأهلها والأمة العربية بألف خير .. كل عيد واحنا سند بعض وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

هنأ الفنان محمود ياسين جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

حيث نشر الفنان محمود ياسين صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق محمود ياسين قائلًا:"عيد سعيد على الجميع يارب".

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