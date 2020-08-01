تحويل الديون إلى أسهم.. مشروع قانون لـ "رسملة" مصانع القطاع الخاص المتعثرة

قال الدكتور محيى حافظ، الأمين المساعد للجنة الصناعة بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، ومرشح الحزب عن انتخابات مجلس الشيوخ، إن برنامج الحزب يسعى لحل أزمة مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة والتي تمثل 50% من المصانع من خلال دراسة متكاملة تتكون من 13 مبحث لعلاج كافة مشكلات الصناعة والمصانع.





وأوضح حافظ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن 75% من مشكلات هذه المصانع بنكية متعلقة بالتمويل و25% مشاكل لوجستية قانونية وإدارية، فعلى الرغم من مبادرات البنك المركزي لإنقاذ المتعثرين؛ لا يزال المتوقف متوقف والمتعثر متعثر.

وأعلن عن تقدمه بمشروع قانون يركز على "رسملة" الديون بتحويلها إلى أصول وأسهم داخل المصانع المتعثرة أو المتوقفة، يمنح صلاحيات للبنوك والدولة بتشغيل المصانع المتوقفة رغم أنف أصحابها، كما يمنح التشريع حق شراء هذه الأصول والأسهم من قبل المصانع والشركات الآخرى لتشغيلها وتمويلها وبذلك يتم إنقاذ المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها.