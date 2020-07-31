AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم .. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

احتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بأول أيام عيد الأضحى اليوم في ظل تفشي  وباء كورونا  العالمي الذي أثر على كل جوانب الشعائر الدينية للعيد.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتم ذبح الماشية  وتوزيع اللحوم على الفقراء للاحتفال برغبة النبي إبراهيم في التضحية بابنه، ولكن الأزمة الاقتصادية تعني أن الكثيرين لا يستطيعون تحمل ثمن ذبح الماشية.


فيما فرضت المساجد قواعد صحية صارمة لمنع انتشار الفيروس خلال  صلاة العيد، في حين أن الأسر في العديد من البلدان لم تكن  قادرة على التجمع كما تفعل عادة.


وأوضحت الصحيفة أن في العاصمة العراقية بغداد، كانت الشوارع فارغة إلى حد كبير بسبب إغلاق السلطات لمدة 10 أيام لمنع المزيد من انتشار الفيروس، بينما تم إلغاء صلاة العيد في المساجد.


 

كما قامت كوسوفو والإمارات العربية المتحدة بإغلاق المساجد للحد من انتشار الفيروس.


أما في لبنان، صلى المسلمون في المساجد في ظل إجراءات أمنية مشددة، على الرغم من إغلاق جزئي فرض يوم الخميس سيستمر حتى 10 أغسطس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال على شراء الكحك .. ومواطنون يتخذون التدابير لإتمام بهجة العيد ..صور

للاحتفال بعيد الفطر.. الفلسطينيون يتحدون حظر الفيروس القاتل

كم يبقى على عيد الأضحى 2020.. تعرف عليه باليوم والساعة

عيد الأضحى 2020 .. أهم مظاهره وموقف الأضحية فيه

كم باقي على عيد الاضحى 2020 ؟.. الجمعة أول أيام العيد

عيد الأضحى 2020.. أول أيامه وأبرز أحكامه ومظاهره

ترشيحاتنا

شاهد.. عادل إمام يحتفل بعيد الأضحى المبارك

شاهد| محمد صلاح ينشر فيديو لابنته الصغيرة كيان

أغلى صفقة في تاريخ النادي.. أوسيمين ينتقل لـ نابولي مقابل 50 مليون يورو

شروط الطواف حول الكعبة .. 6 شروط يجب توافرها

ضبط صاحب قاعة أفراح بالشرقية ينظم عقد قران

تحرش بفصل كامل.. الإدارية العليا تعلن حيثيات عنتيل بنات ابتدائى بمنشأة القناطر

AdvertisementS

هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

سيدة تقتحم زفاف عريس وتتهمه بحملها منه.. فيديو

طبيب غلابة جديد.. وفاة آخر حالات مستشفي عزل بالدقهلية بسبب كورونا

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

خبير بشؤون الجماعات يعلن مفاجأة في هجوم محمد ناصر على عزمي بشارة وتميم

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

طقم العيد.. مكة محمد صلاح تتألق بشورت جينز وتي شيرت أصفر

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركي

جمال شعبان يحذر من 15 طعاما وشرابا ضارا بالقلب والشرايين

رغم تفشي كورونا.. أسباب اختفاء الأنفلونزا الموسمية