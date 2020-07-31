شاهد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم .. صور

احتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بأول أيام عيد الأضحى اليوم في ظل تفشي وباء كورونا العالمي الذي أثر على كل جوانب الشعائر الدينية للعيد.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتم ذبح الماشية وتوزيع اللحوم على الفقراء للاحتفال برغبة النبي إبراهيم في التضحية بابنه، ولكن الأزمة الاقتصادية تعني أن الكثيرين لا يستطيعون تحمل ثمن ذبح الماشية.

فيما فرضت المساجد قواعد صحية صارمة لمنع انتشار الفيروس خلال صلاة العيد، في حين أن الأسر في العديد من البلدان لم تكن قادرة على التجمع كما تفعل عادة.

وأوضحت الصحيفة أن في العاصمة العراقية بغداد، كانت الشوارع فارغة إلى حد كبير بسبب إغلاق السلطات لمدة 10 أيام لمنع المزيد من انتشار الفيروس، بينما تم إلغاء صلاة العيد في المساجد.

كما قامت كوسوفو والإمارات العربية المتحدة بإغلاق المساجد للحد من انتشار الفيروس.

أما في لبنان، صلى المسلمون في المساجد في ظل إجراءات أمنية مشددة، على الرغم من إغلاق جزئي فرض يوم الخميس سيستمر حتى 10 أغسطس.