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رياضة

هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:24 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي استقر أخيرًا على رحيل لاعبه رمضان صبحي المعار لصفوف النادي الأهلي، عن الفريق بصفة نهائية.

ويلعب رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي منذ يناير من العام الماضي معارًا من ناديه الأصلي هدرسفيلد تاون، ولم يتوصل المارد الأحمر لاتفاق حتى الآن مع النادي الإنجليزي لتمديد إعارة اللاعب أو شرائه بصفة نهائية.

وذكر موقع إكزامينر لايف الإنجليزي المهتم بأخبار نادي هدرسفيلد تاون، أن كارلوس كوربيران المدير الفني الجديد للفريق قرر إخراج رمضان صبحي من حساباته للموسم الجديد وطالب بالتخلي عنه نهائيًا.

وأشار الموقع أن هدرسفيلد تاون استفاد ماديًا بشكل كبير من وراء إعارة رمضان صبحي للأهلي، لكنه يرغب في بيعه بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة لأي من الأندية.

وأكد الموقع أن هناك عدد من الفرق المهتمة بضمه وهي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، وأولمبياكوس اليوناني الذي يرغب في ضم رمضان صبحي بـ 1.3 مليون يورو، بالإضافة إلى أودينيزي الإيطالي وبشكتاش التركي.

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي منذ انضمامه إليه العام الماضي 36 مباراة في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 7 أهداف وصناعة 14 آخرين.
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