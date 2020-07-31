الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

أشتعلت الحرب الباردة بين رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، ورغم أن المدرب السويسري قد وافق علي عودة اللاعب إلي التدريبات ولكنه يتجاهله تمامًا ورفض الدفع به في المبارتين الوديتين الذي خاضهما الفريق الأحمر أمام سموحه والجونة.





وعلي عكس ما يتردد بان المدرب السويسري لا يتابع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، لكنه يتسلم كل شيء من خلال أحد أصدقائه في مصر وعلم برد فعل صالح جمعة عبر «السوشيال ميديا» عن استبعاده مباراة الجونة الأخيرة التي حسمها المارد الأحمر 5-2 استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.





وتعامل فايلر مع الأمر بمنتهى الهدوء ورفض حتي الحديث مع اللاعب وترقب موقف مدير الكرة سيد عبدالحفيظ عن الأمر وظل يتابع موقفه من إصدار عقوبات من عدمه .





ويرفض فايلر التراجع عن موقفه بأي شكل في ازمة صالح جمعة خاصة أنه لا يحب تلك النوعية من اللاعبين التي تستخدم ضغوط الجماهير للتأثير علي الأجهزة الفنية .





ويري المدير الفني أن الطريق الوحيد للاعب نحو المستطيل الأخضر هو الاجتهاد والالتزام والتركيز وتنفيذ تعليمات مدربه وليس بمجرد الحصول علي 24 ساعة أجازة السفر خارج العاصمة القاهرة العودة مرهقًا ولا يستطيع المران بشكل طبيعي.



