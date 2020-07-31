أبرزهم رونالدو وجريزمان.. صفقات تجمدت بعد تراجع السعودية عن شراء نيوكاسل









ورغم توقع خبراء كرة القدم بعدم إجراء الأندية لعدد كبير من الصفقات السوبر، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الأندية الأوروبية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن صندوق الاستثمار السعودي كان يخطط لـ صفقات من العيار الثقيل للضم الى نادي نيوكاسل.









ومع تراجع صندوق الاستثمار السعودي عن عملية شراء أسهم نيوكاسل باتت هذه الصفقات مجمدة، ويبدو أن الميركاتو المقبل سيكون باردا للغاية.









ويستعرض " صدى البلد" أبرز الصفقات التي تجمدت بعد تراجع السعودية عن شراء نادي نيوكاسل:













كريسيتانو رونالدو:









أكدت شبكة سبورت ميدياست" الإيطالية في وقت سابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وافق على الانضمام إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقا للشبكة الإيطالية، فإن رونالدو اتفق شفيها مع الإدارة المحتملة لنادي نيوكاسل، على الانضمام إلى النادي الإنجليزي لمدة عامين، مع إمكانية رحيله بعد موسم واحد من أجل إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية.









لكن تراجع السعودية أن عملية شراء نيوكاسل جمد صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النادي الإنجليزي.









جريزمان:









كانت تقارير ربطت خلال الفترة الماضية أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة بالانتقال إلى نيوكاسل خلال الصيف المقبل، مع اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من شراء النادي الإنجليزي.









وأشارت التقارير أن إدارة برشلونة لا تنوي بيع جريزمان ، ولكن في حال وصول عرض ضخم لشرائه فإن الإدارة ستدرس الأمر جيدا.













ومع تراجع السعودية عن عملية الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل، بات جريزمان قريبا بنسبة كبيرة للغاية مع البقاء مع برشلونة خلال الصيف المقبل.









جاريث بيل









كشفت صحيفة " فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال الأسابيع الماضية، أن الملاك المحتملين لنادي نيوكاسل يرغبون في بناء فريق الأحلام للمنافسة على البطولات المحلية والقارية .



وأكدت الصحيفة، أن النادي سيغري المهاجم الويلزي جاريث بيل بعقد قيمته 20 مليون يورو بدلا من 17 مليون يورو التى يتلقاها حاليا مع ريال مدريد .



لكن الصفقة تبخرت بعدم عدم إتمام عملية شراء نادي نيوكاسل.



كوتينيو:



كان كوتينيو لاعب فريق برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى نيوكاسل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن الصفقة تبخرت.





