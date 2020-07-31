فيديو.. شريف أشرف محمد يطرح أغنية كنت أهبل ٢

طرح مطرب الراب شريف أشرف محمد ، أغنية جديدة تحمل اسم "كنت أهبل ٢"، على طريقة ال"lyrics clip" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.





أغنية "كنت أهبل ٢" هي الجزء الثاني من أغنية "كنت أهبل" التي كانت سبب شهرة شريف أشرف محمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلماته وألحانه.





وقال شريف أشرف محمد ، في بيان له اليوم الجمعة، أن خطيبته الرسامة نورهان هي الداعم الأساسي له منذ بدايته من خمس سنوات تقريبا، وأنه خلال المرحلة الحالية يقف على تحضيرات ميني ألبوم جديد خلال الفترة الحالية، يحمل اسم "ديسمبر"، تمهيدا لطرحه خلال العام الجاري.





ومن المقرر أن يحتوي الميني ألبوم الجديد على أربع أغاني، ويستمر به "شريف" على نفس طريقته التي يتبعها في الأغاني السابقة له فيكتب ويلحن جميع أغانيه.





شريف أشرف طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غبي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وقبلها طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل، منها "هروب" و"كواليس" و"شبهك" و"اكتئاب حاد".



