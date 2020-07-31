فى أول العيد.. MBC مصر تعرض بابا جاب موز الليلة

تعرض قناة " MBC مصر" أول أيام العيد في تمام الخامسة مساءً مسرحية "بابا جاب موز" بطولة طلعت زكريا، ورانيا فريد شوقي، وطارق الإبياري.



وتعرض في نفس الموعد ثاني أيام العيد مسرحية "رسمي فهمي نظمي" بطولة طلعت زكريا وطارق الإبياري.





فيما تعرض قناة " MBC مصر2" يوميًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك في سهرتها الأولي بداية من الساعة 10 مساءً فيلما أجنبيا.





وتعرض اليوم الخميس فيلم "الفرقة الانتحارية" بطولة مارجو روبي، وجون سينا، وتعرض يوم الجمعة فيلم "باي واتش" بطولة باميلا اندرسون، وديفيد هاسيلهوف.