الشيخ محمود الطوخي: القارئ المصري له مكانته في العالم

قال الشيخ محمود الطوخي القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إن المدرسة القرآنية المصرية لن تعود لأنها مدرسة فريدة ونادرة وعظيمة وقديمة والقارئ المصري مازال له مكانته الكبيرة في العالم مهما قيل عن وجود قراء جدد من دول العالم لكن سيظل له تقديره ومكانته التى يشهد بها الجميع.





وتايع الشيخ الطوخي خلال حواره مع أيمن عدلي مقدم برنامج "أخبار مصر": "نحتاج إلى تشجيع الشباب على حفظ كتاب الله واكتشاف الموهوبين منهم ودعمهم ومساندتهم لأن بلد الأزهر بها آلاف الأصوات النادرة والجميلة ولكنها تحتاج إلى اكتشاف ودعم".





وأوضح محمود الطوخي، أن التقليد هو سماع صوت أحد المشايخ بعدها تقوم بتقليده دون أي تجديد أو إضافات من عندك، كما أن بصمة الصوت مثل بصمة الإصبع لا تتشابه.





وتابع: أن المحاكاة هي أخذ المقامات الموسيقية أو المقامات الصوتية التي تجعل القارئ يحيى بيننا حتى بعد موته وتقوم بقراءتها مثله.