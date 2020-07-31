فرحتنا فرحتين .. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

احتفل زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعقد قران نجله تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.









ونشر زكريا ناصف عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" مجموعة من الفيديوهات أثناء عقد قران نجله .









وعلق زكريا ناصف بقوله:" فرحتنا النهاردة فرحتين بفرح وهشام ".









وجه زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق نصيحة للمصريين تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة وأدى إلى توقف النشاط الرياضي في العالم. وفي السابق





يشار الى ان اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري وافقت على استئناف الدوري الممتاز من جديد يوم ٦ أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا .



