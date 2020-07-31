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مفتى الجمهورية عن عيد الأضحى: يوم العطاء والتضحية تقربا لله عز وجل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:45 م
مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، فضل يوم عيد الأضحى والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه.

وتابع علام خلال برنامج "حديث الروح" والمذاع عبر  قناة "الأولى المصرية"،:" أن يوم عيد الأضحى هو يوم العطاء والتضحية وبذل ما عند الإنسان من ماله ووقته، وبما يملك تقربًا لله عز وجل.

ونوه إلى أن هذا اليوم فيه الصلاة والتكبير والذكر والعطاء للفقراء والمساكين وفيه الفرحة، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الكوثر "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2)".

وأكمل: "ليس من الصدفة هذا الارتباط الوثيق بين الأعياد وبين العبادة التي فيها ذكر الله تعالى، والعمل الصالح الذي فيه نفع الأوطان والمجتمعات".
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