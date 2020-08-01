وكالة فيتش العالمية تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. ونواب: مصر تسير على الطريق الصحيح.. ويؤكدون: الحكومة أدارت أزمة كورونا باحترافية

خطة النواب: الحكومة أدارت أزمة كورونا باحترافية.. والمنظمات العالمية نطقت بالحق

صناعة النواب: الدول الأوروبية تشهد انكماش بالاقتصاد ومصر تسجل زيادة في النمو

الإصلاح الاقتصادى.. اقتصادية النواب تكشف سبب اشادة مؤسسة فيتش بالاقتصاد المصرى





أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل لـ الاقتصاد المصري عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا التاجي «كوفيد - 19».

وأضافت الوكالة في بيان لها أمس الاثنين الماضي، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية.

ولفتت إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».





وحول هذا الامر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجراءات الاقتصادية عام 2014 الى الآن ومصر تشهد أزهى عصورها فى النمو الاقتصادى ودخول جائحة كورونا أكدت ذلك.









أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية والحكومة فى سير الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح برغم جائحة كورونا العالمية، مؤكدة أن المؤسسات الدولية اكدت على ذلك وابرزها فيتش.

وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن تاكيد مؤسسة فيتش العالمية أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى مواجهتها لفيروس كورونا سواء الفترة الماضية او القادمة.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى سريعا يؤكد أيضا جهود ضخمة من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية حتى لا ينال منه اى كارثة مستقبلية وذلك يؤكد ذكاء وحكمة من القيادة السياسية.

وتابعت النائبة حديثها:" الحكومة أدارت أزمة كورونا بحترافية والمنظمات العالمية نطقت بالحق و أكملت دورها على أكمل وجهه وهناك تناغم وتعاون كبير فى القيام بواجباتهم حول كيفية ادارة أزمة كورونا سواء المنظومة الصحية او التعليم العالى والتربية والتعليم وغيرها".





كما قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية وضعت برنامج إصلاح اقتصادي قوي ساعد مصر على الوقوف على قدميها أمام جائحة كورونا العالمية.

واكد "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى بدأ بتحرير سعر الدولار ورفع الدعم عن الخدمات المقدمة للمواطن ولذلك بهدف تقوية الاقتصاد وتعزيزه وذلك ماجعلها تتصدى لفيروس كورونا بقوي، لافتًا الى أن الحكومة قامت بعمل بنية تحتية قوية مما اعطى أيضا دفعة قوية للاقتصاد القومى كما أن القرارات التى اتخذتها الدولة بشأن الفيروس كانت ايجابية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ابرز هذه القرارات الحظر الجزئي وليس الكلى واستمرار عمل جميع المصانع وذلك كان له تأثيره الايجابي على تحسن الاقتصاد امام هذا الفيروس واشادة منظمة فيتش العالمية خير دليل على ذلك.

وتابع النائب حديثة:" أن أغلب الدول الأوروبية تعاني من وجود انكماش في الاقتصاد الخاص بها ولكن مصر بفضل ما قامت به خلال الفترة الماضية تشهد نمو فى المعدل الاقتصادي الذي وصل تقريبا 4%".





ومن جانبه، قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجراءات الاقتصادية عام 2014 الى الآن ومصر تشهد أزهى عصورها فى النمو الاقتصادى ودخول جائحة كورونا أكدت ذلك.





وأوضح "السيد" لـ"صدى البلد"، أن جائحة كورونا كشفت للجميع أن الإجراءات الاقتصادية استطاعت أن تجعل مصر صامدة بقوة أمام الفيروس اللعين، مؤكدًا أن الحكومة قامت بتقديم مجموعة من الإجراءات لمواجهة جميع السلبيات التي نتجت عنها انخفاض دخل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الدولة وجهت بقوة وحزم هذه السلبيات الناتجة عن فيروس كورونا التى تسببت فى انهيار اقتصاديات عديدة حول العالم ولكم مصر وضعت هذه السلبيات فى وعاء وقامت بعمل جميع الاحتياطات اللازمة من اجل عدم تدهور الأمور.





وأكد النائب أن هناك مشروعات مستمرة من قبل جائحة كورونا الى الآن لم تتوقف مصر المصانع وغيرها وخير دليل على ذلك افتتاح مصانع الروبيكى الفترة الماضية وغيرها وذلك ادى الى اشادة المؤسسات الدولية باستطاعة مصر لمواجهة هذه الجائحة.