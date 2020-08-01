الحكومة ترفع معدلات الإنفاق على المياه بالموازنة بمعدل 136%

رصدت الحكومة أبرز معدلات النمو التي شملتها موازنة العام المالي الجاري على مستويات الإنفاق العام ، إذ بلغت 1.713 تريليون جنيه بنمو بلغ 8.8% عما كانت عليه المصروفات في العام السابق له.
وقالت وزارة المالية، خلال دليلها المبسط حول الإنفاق العام للعام المالي الجاري والصادر بالتعاون مع منظمة اليونسيف ، إنه تم زيادة مخصصات الإنفاق على المياه بنسبة 136.6% عما كانت عليه في العام السابق ، وكذلك دعم الإسكان الاجتماعي بنمو قدره 46.2% .
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وشهدت نفقات شراء السلع والخدمات نموا عن السنة المالية السابقة بمعدل 33.7% و كذلك استثمارات الممولة من الخزانة العامة بقيمة 26.4%.
ورفعت الحكومة معدلات الإنفاق على تغذية طلبة المدارس بنسبة 18.4%/والإنفاق على النقل الجماعي بمعدل 15.6%.