الحكومة ترفع معدلات الإنفاق على المياه بالموازنة بمعدل 136%

على مستويات الإنفاق العام ، إذ بلغت 1.713 تريليون جنيه بنمو بلغ 8.8% عما كانت عليه المصروفات في العام السابق له.

وقالت وزارة المالية، خلال دليلها المبسط حول الإنفاق العام للعام المالي الجاري والصادر بالتعاون مع منظمة اليونسيف ، إنه تم زيادة مخصصات الإنفاق

بنسبة 136.6% عما كانت عليه في العام السابق ، وكذلك دعم الإسكان الاجتماعي بنمو قدره 46.2% .