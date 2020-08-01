AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة ترفع معدلات الإنفاق على المياه بالموازنة بمعدل 136%

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:01 ص
الموازنة العامة
الموازنة العامة
Advertisements
محمد يحيي
رصدت الحكومة أبرز معدلات النمو التي شملتها موازنة العام المالي الجاري على مستويات الإنفاق العام ، إذ بلغت 1.713 تريليون جنيه بنمو بلغ 8.8% عما كانت عليه المصروفات في العام السابق له.

وقالت وزارة المالية، خلال دليلها المبسط حول الإنفاق العام للعام المالي الجاري والصادر بالتعاون مع منظمة اليونسيف ، إنه تم زيادة مخصصات الإنفاق على المياه بنسبة 136.6% عما كانت عليه في العام السابق ، وكذلك دعم الإسكان الاجتماعي بنمو قدره 46.2% .
اقرأ أيضا:
وشهدت نفقات شراء السلع والخدمات نموا عن السنة المالية السابقة بمعدل 33.7% و كذلك استثمارات الممولة من الخزانة العامة بقيمة 26.4%.

ورفعت الحكومة معدلات الإنفاق على تغذية طلبة المدارس بنسبة 18.4%/والإنفاق على النقل الجماعي بمعدل 15.6%.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تأييد 650 جهة مختلفة.. وزارة المالية تبقي على الموازنة الجديدة دون تغيير.. 280.6 مليار جنيه استثمارات مستهدفة.. و4.5% معدلات نمو متوقعة

وزير المالية: 40.4 مليار جنيه فائضا أوليا في الموازنة خلال 9 شهور

كيف تبنت الحكومة سياسات الإصلاح في موازنة العام المالي الجديد؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل.. إجراءات الحكومة بالموازنة الجديدة لمواجهة كورونا

بالأرقام..الحكومة تنفق 622.13 مليار جنيه من الموازنة في 6 شهور

خدمات شهدت تحسنا في أول 6 شهور من العام المالي.. اعرفها

ترشيحاتنا

خير الأمور الوسط.. وائل غنيم ووالده: اعرف دينك ومتخليش حد يضحك عليك

5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

كهربا يهنئ متابعيه بعيد الأضحى المبارك.. شاهد

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

أغنية الحساس لـ حسين الجسمي تحصد 7.5 مليون مشاهدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها