موقف محرج.. سقوط هيفاء وهبي على الأرض خلال جلسة تصوير

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، خلال كواليس جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا. تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما انستجرام، مقطع فيديو قصيرا ظهرت فيه













وظهرت الفنانة هيفاء وهبي ، في الفيديو وهي تحاول الجلوس على دمية «عروسة»، لكن توازنها اختل وسقطت على الأرض بطريقة كوميدية، ليثير الفيديو جدل نشطاء السوشيال ميديا.













محكمة الأسرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برفض الدعوى المقامة من محمد حمزة عبد الرحمن الشهير بمحمد الوزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من جهة أخرى، قضت







وكان قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، قرر تجديد حبس محمد الوزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي.









وعلقت هيفاء وهبى على الحكم، قائلة: "محمد الوزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد! قضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.. شكرا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة، والشكر الأكبر للقضاء المحترم.. الحمد لله".



