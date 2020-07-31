من الصعيد إلى الدلتا.. نشاط مكثف لنواب المحافظين من أعضاء تنسيقية الشباب

واصل نواب المحافظين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم، والتأكد من سير العمل في الجهات الحكومية المعنية بتيسير حياة الناس ..









هذا التقرير يستعرض جهود نواب المحافظين في 4 محافظات، في الفترة من 21 وحتى 28 يوليو الجاري.









البداية من قنا، حيث تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، الثلاثاء الما ضي، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركزي قفط وقنا؛ لمتابعة انتظام سير العمل وضمان حصول المواطنين على الخدمات.









كما استقبل «عمر»، رفقة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عددًا من المواطنين، للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها. وكان في استقبال أعضاء اتحاد شباب قنا والفنان التشكيلي عبد الرسول الدويك ابن قرية الجبلاو بقصر الثقافة.









وشارك نائب محافظ قنا، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر حول الحرف اليدوية والتراثية الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى الحرف اليدوية.









ومن قنا إلى الجيزة، عقد إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، الأربعاء الماضي، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة، وتفقد بعدها بيوم، مستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر.









ويوم الجمعة، فاجأ «الشهابي» الوحدة المحلية بكفر حجازي، وقرية أم دينار، بزيارة غير معلنة، وألحقها يوم السبت، بزيارة قرية الشوبك الغربي بالبدرشين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى والتعرف على احتياجاتهم.













وفي بني سويف، رافق بلال حبش، نائب المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال زيارته لمنطقة بياض العرب الصناعية لتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة، يوم الثلاثاء قبل الماضي.









ويوم الإثنين، حضر «حبش» وعدد من قيادات مديرية الأمن، اجتماعًا عقده المحافظ لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة ضمن الخطة التنموية والخدمية بالمحافظة.









وفي الدلتا، زار الكاتب الصحفي هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، الدكتور درويش اللبان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال، في كلية الآداب بجامعة المنصورة، يوم الثلاثاء قبل الماضي.









والأحد الماضي، تلقى «الشيخ» تكليفًا من محافظ الدقهلية، للإشراف على حملة المرور على المحلات التجارية ومحلات الجزارة.