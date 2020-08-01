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أخبار البلد

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: برامج لحماية المتعافين خلال أيام العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:06 ص
عمرو عثمان
عمرو عثمان
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محمد عبد المنعم
أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك فريقا متخصصا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج.


وقال عثمان، فى تصريحاته، إن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى "23 مستشفى ومركزا علاجيا متخصصا فى علاج الإدمان بـ 14 محافظة حتى الآن.


وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع  يوم الوقفة أو خلال  أيام العيد، حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير فى العودة للإدمان.
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