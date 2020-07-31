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أخبار البلد

مصر تتجاوز الأزمة.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 39 ألفا و 638

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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محمد غالى

أكد الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،  خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، مشددا على أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن  وزارة الصحة والسكان  تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن  الوزارة  قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
نسخة ايفون
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