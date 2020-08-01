أول أيام عيد الأضحى..ذبح 362 ذبيحه بـ 41 مجزر في المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم مجزر المنيا العمومى بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر وإلتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
رافق المحافظ، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.
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اطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.
ووجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول .
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن عدد الذبائح في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى 362 ذبيحة في 41 مجزر بالمحافظة، على أن تتواصل أعمال الذبح الأضاحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك.
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد قرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل جميع المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءًا من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.