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محافظات

أول أيام عيد الأضحى..ذبح 362 ذبيحه بـ 41 مجزر في المنيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:22 ص
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم مجزر المنيا العمومى بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر وإلتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ،  والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.

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اطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.

ووجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول . 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن عدد الذبائح في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى 362 ذبيحة في 41 مجزر بالمحافظة، على أن تتواصل أعمال الذبح الأضاحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك. 

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد قرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل جميع المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءًا من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.
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