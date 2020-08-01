ضبط 904 مخالفات مرورية متنوعة خلال أول أيام العيد بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة خلال أول أيام العيد، ما أسفر عن ضبط 904 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق".



وتضمنت المخالفات ضبط 5 مركبات بدون لوحات معدنية، و25 مخالفة دراجة نارية، و59 مخالفة انتظار خاطئ، و20 مخالفة سير بدون تراخيص، و15 بدون رخص قيادة، و5 بدون رخصة تسيير، و3 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، و مخالفة واجدة تلف إطارات، و765 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.