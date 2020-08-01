AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ستيفن تاتاو.. وفاة قائد الكاميرون التاريخي في مونديال 90 عن 57 عاما

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:52 ص
ستيفن تاتاو القائد
ستيفن تاتاو القائد التاريخي الأسبق لمنتخب الكاميرون
Advertisements
محمد رشاد
توفي ستيفن تاتاو القائد التاريخي الأسبق لمنتخب الكاميرون الأول لكرة القدم أمس الجمعة، عن عمر 57 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن تاتاو توفي بعد صراع طويل مع المرض وفقا لأقربائه.

الظهير الأيمن الأسبق للأسود، كان عنصرا بارزا في وصول الكاميرون إلى ربع نهائي كأس العالم 1990، إذ كان قائدا للمنتخب.

كما شارك في كأس العالم 1994.

وتوج تاتاو مع الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية 1988.

ولعب تاتاو خلال مسيرته في ناديي تونيري ياوندي، وأوليمبيك مفولي الكاميرونيين، كما خاض تجربة في الدوري الياباني رفقة توسو فوتوروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهم ميسي وزيدان.. 10 مشاهد فى حياة لاعبى كرة القدم على مدار التاريخ

محمد عمارة.. اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي

المعلم إنجازات لا تحصى.. اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة

صاحب هدف مونديال 90.. جمعية المحترفين تحتفل بعيد ميلاد مجدي عبدالغني

ردا على ادعاءات فاروق جعفر.. الأرقام تبرز إنجازات منتخب مصر والأهلي والزمالك محليا وأفريقيا ودوليا

ترشيحاتنا

%22 زيادة.. تعرف على أكثر 10 شركات سيارات مبيعا في مصر خلال 2020

زيادة مرعبة.. الصحة العالمية: 292 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في يوم

تشريعية النواب تناقش اتفاقيات دولية الثلاثاء المقبل.. تعرف عليها

أخطاء يقع فيها بعض الحجاج عن السعي بين الصفا والمروة

لأول مرة بعد الجواز.. كندة علوش تكشف سرا عن عمرو يوسف.. فيديو

موقف محرج.. سقوط هيفاء وهبي على الأرض خلال جلسة تصوير

AdvertisementS

هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

أخبار الرياضة.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الإسماعيلي السابق

الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الاسماعيلي السابق

أبرزهم صلاح الصغير نجم ليفربول الواعد.. جواهر مصر في الخارج تنتظر إشارة المنتخب

أري بابل مهاجم الزمالك المنتظر يصل القاهرة بعد عيد الأضحى

أخبار الأهلي| الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة.. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

بعد أزارو.. حرمان حارس المنتخب الأردني من اللعب في السعودية مدى الحياة

عودة الدوري.. الأهلى الأقل استعدادا.. ووديات الفرق الأخرى تظهر مفاجأت

شاطرة زي أبوها.. مكة محمد صلاح تفوز بجائزة في الملاهي.. شاهد

فرحتنا فرحتين .. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

أخبار الزمالك| بـ الجلابية.. فرجاني ساسي يهنئ متابعيه بعيد الأضحى.. أمير مرتضى يعيّد على كارتيرون

باريس سان جيرمان يتوج بـ كأس الرابطة على حساب ليون بركلات الترجيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت