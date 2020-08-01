ستيفن تاتاو.. وفاة قائد الكاميرون التاريخي في مونديال 90 عن 57 عاما





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن تاتاو توفي بعد صراع طويل مع المرض وفقا لأقربائه.



الظهير الأيمن الأسبق للأسود، كان عنصرا بارزا في وصول الكاميرون إلى ربع نهائي كأس العالم 1990، إذ كان قائدا للمنتخب.

كما شارك في كأس العالم 1994.

وتوج تاتاو مع الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية 1988.

ولعب تاتاو خلال مسيرته في ناديي تونيري ياوندي، وأوليمبيك مفولي الكاميرونيين، كما خاض تجربة في الدوري الياباني رفقة توسو فوتوروس.

توفي ستيفن تاتاو القائد التاريخي الأسبق لمنتخب الكاميرون الأول لكرة القدم أمس الجمعة، عن عمر 57 عاما.