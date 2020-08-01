رامي ربيعة: نعد جماهير الأهلي بأفريقيا.. والخسارة من الوداد والترجي دافع لنا

قال رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الخسارة من الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي نسختي 2018 و2019 يُعد حافزًا للفريق من أجل الاستفادة من الخسارة.





وأضاف ربيعة بتصريحات عبر شاشة "الأهلي" في الساعات الأولى من صباح السبت :"أمامنا منافسة صعبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خاصة بعد وصولنا للنهائي مرتين ولم نحقق اللقب".





وتابع :"خسارة نهائي 2018 و2019 تعتبر حافزًا للاعبين من خلال الاستفادة من الخسارة، (مش عيب الخسارة لكن العيب في التخاذل)".





وواصل :"أعد الجماهير بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي تعتبر البطولة الأهم بالنسبة لنا في الفترة المقبلة".





ربيعة تحدث عن منافسة فريقه على مسابقة الدوري، كاشفًا :"أمامنا دور ثاني كامل، والدوري لا يزال في الملعب، حتى الآن لم نضمن البطولة".





ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مبارياته في مسابقة دوري we المصري في السابع من أغسطس المقبل بمواجهة إنبي بعد توقف دام خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام إنبي، حيث يتفوق الفريق الأحمر على فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بفارق 16 نقطة.





وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ينتظر أن يخوض الأهلي معركة في دور نصف النهائي من خلال مواجهة الوداد في المغرب بلقاء الذهاب، على أن تقام موقعة الإياب في القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.