AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رامي ربيعة: نعد جماهير الأهلي بأفريقيا.. والخسارة من الوداد والترجي دافع لنا

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:31 ص
رامي ربيعة
رامي ربيعة
Advertisements
محمد رشاد
قال رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الخسارة من الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي نسختي 2018 و2019 يُعد حافزًا للفريق من أجل الاستفادة من الخسارة.

وأضاف ربيعة بتصريحات عبر شاشة "الأهلي" في الساعات الأولى من صباح السبت :"أمامنا منافسة صعبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خاصة بعد وصولنا للنهائي مرتين ولم نحقق اللقب".

وتابع :"خسارة نهائي 2018 و2019 تعتبر حافزًا للاعبين من خلال الاستفادة من الخسارة، (مش عيب الخسارة لكن العيب في التخاذل)".

وواصل :"أعد الجماهير بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي تعتبر البطولة الأهم بالنسبة لنا في الفترة المقبلة".

ربيعة تحدث عن منافسة فريقه على مسابقة الدوري، كاشفًا :"أمامنا دور ثاني كامل، والدوري لا يزال في الملعب، حتى الآن لم نضمن البطولة".

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مبارياته في مسابقة دوري we المصري في السابع من أغسطس المقبل بمواجهة إنبي بعد توقف دام خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام إنبي، حيث يتفوق الفريق الأحمر على فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بفارق 16 نقطة.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ينتظر أن يخوض الأهلي معركة في دور نصف النهائي من خلال مواجهة الوداد في المغرب بلقاء الذهاب، على أن تقام موقعة الإياب في القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الرواندي يلغى الدوري رسميا ومصير مجهول لنهائي الأبطال

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

أول تعليق من الأهلي على قرارات كاف: جاهزون لخوض نصف نهائي دوري الأبطال

مباراة حياة أو موت .. نجم الوداد يتوعد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

حذر من الوداد والرجاء.. الدوماني: الأهلي والزمالك يمتلكان شخصية بطل أفريقيا

ترشيحاتنا

شاهد.. مسجد الجن وحقيقة اجتماع النبي بهم ليلا.. 10 أسرار لا يعرفها الكثيرون

لبنى عبد العزيز تكشف عن أمنية العندليب بعد نجاح الوسادة الخالية

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

استعجال التحريات في حريق شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية

بـ المايوه.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل داخل حمام السباحة

بسيطة وناعمة.. كندة علوش بإطلالة جذابة تكشف خسارتها للوزن

AdvertisementS

5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل

بعد تمديد عمل اللجنة الخماسية.. ميدو: أول خطوة لإصلاح الكرة المصرية

الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الاسماعيلي السابق

أخبار الرياضة.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الإسماعيلي السابق

أري بابل مهاجم الزمالك المنتظر يصل القاهرة بعد عيد الأضحى

أخبار الأهلي| الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة.. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

عودة الدوري.. الأهلى الأقل استعدادا.. ووديات الفرق الأخرى تظهر مفاجأت

شاطرة زي أبوها.. مكة محمد صلاح تفوز بجائزة في الملاهي.. شاهد

فرحتنا فرحتين .. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

الاعتزال هو الحل.. أحمد السيد: حسام عاشور أخطأ وعلى الجميع مسامحته تقديرا لتاريخه

رامي ربيعة: من أجل عيون الأهلي جلست سنة فى البيت دون لعب الكرة

أخبار الزمالك| بـ الجلابية.. فرجاني ساسي يهنئ متابعيه بعيد الأضحى.. أمير مرتضى يعيّد على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها