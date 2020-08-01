رامي ربيعة: كيف احترف فى البرتغال وعندي إصابة مزمنة؟ ردي سيكون فى الملعب

رد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، حول حقيقة معاناته من إصابة مزمنة، موضحًا أنه لا يعاني من أي إصابة مزمنة تمنعه عن المشاركة.





ربيعة قال في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"لا أعاني من أي إصابة مزمنة، ولا يوجد شيء بهذا المصطلح ، الإصابة المزمنة هيّ أن تعاني من نفس إصابة بشكل متكرر وهذا لا أعاني منه".





وتابع :"إذا كنت أعاني من إصابة مزمنة كيف انتقلت للبرتغال؟، قبل التوقيع مع سبورتنج خضعت للكشوفات الطبية وتجاوزتها ، من يقول أنني أعاني من إصابة مزمنة فردي سيكون في الملعب".





وأوضح صاحب الـ27 عامًا سبب إصاباته المتكررة، قائلًا :"الإصابات المتكررة بسبب الأحمال البدنية التي تعرضت لها لأنني كنت ألعب مع مختلف الفئات السنية في فترة الناشئين".





وكان رامي ربيعة تم تصعيده للفريق الأول في موسم (2011 - 2012) خلال فترة المدرب الأسبق عبد العزيز عبد الشافي.





ربيعة كان لديه تجربة احترافية في الملاعب البرتغالية حيث انتقل لصفوف سبورتنج لشبونة في موسم (2014 - 2015) قبل أن يعود للقلعة الحمراء في الموسم التالي.





وشارك رامي ربيعة مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 22 مباراة بواقع 13 مباراة في الدوري و8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا إلى جانب لقاء السوبر المصري أمام الزمالك.