مدرب الرجاء: ننافس على الثلاثية.. والقادم سيكون أفضل.. ومستعدين لمواجهة الزمالك الإفريقية

قال المغربي هشام أبو شروان مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، إن فريقه ينافس على ثلاث واجهات خلال الموسم الحالي (2019 - 2020).





وأضاف مساعد المدرب جمال السلامي في تصريحات نقلتها صحيفة "هسبورت" المغربية، :"ما زالت أمامنا مجموعة من المباريات في الدوري، وعلينا أن نواصل العمل، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، والمنافسة على الفوز باللقب، حيث أننا ننافس هذا الموسم على ثلاث واجهات، بعدما تمكنا من الوصول إلى الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال".





وأضاف المتحدث نفسه: "لقد حققنا فوزًا مهمًا على حساب نهضة الزمامرة، وسنبدأ التحضير للمباراة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق الفوز، والاقتراب أكثر من الصدارة، والذهاب بعيدًا في مسابقة الدوري، ونعد جماهيرنا بأن القادم سيكون أفضل".





وكان فريق الرجاء حقق فوزه الأول عقب جائحة فيروس كورونا على حساب فريق نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث كان الفريق البيضاوي بدأ مبارياته بالتعادل السلبي أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي.





ويحتل الرجاء المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق خمس نقاط عن غريمه الوداد، لكن يمتلك الفريق الأخضر ثلاث مباريات مؤجلة مقابل مباراة واحدة للأحمر.





ويُعد الرجاء منافس الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الفريق الأبيض في دور نصف النهائي، وستقام المباراة الأولى في المغرب خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر على أن تقام موقعة الإياب في القاهرة في الأسبوع الأول من أكتوبر.





أما عربيًا، فيستضيف الرجاء منافسه الإسماعيلي في إياب دور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأبطال حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب الإسماعيلية انتهت بفوز "الدروايش" بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء.