ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن

ألقت السلطات في ولاية "فلوريدا" الأمريكية القبض على مضيفة طيران في التاسعة والعشرين من عمرها إثر اعتدائها على زوجها وقيامها بتحطيم الجيتار الخاص به، بعد أن اكتشفت خيانته لها وضبطته برفقة عشيقته.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزوجة "نيكول دينيسون" أصيبت بصدمة عندما عادت إلى منزلها بمدينة "سيفتي هاربور" الواقعة بالقرب من مدينة "تامبا" في "فلوريدا"، ووجدت زوجها برفقة امرأة أخرى.









وجاء في تقارير وسائل إعلام نقلًا عن الشرطة المحلية أن الزوجة وجهت لكمة لشريك حياتها، البالغ من العمر 34 عامًا، في عينه اليسرى وأصابته بكدمة، كما خدشت جبهته وأصابته بكدمة أخرى على ذراعه الأيمن.





وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أن "نيكول دينيسون" وشريك حياتها متزوجان منذ قرابة ثلاثة أعوام، كما أوضح التقرير أنها ضربت الجيتار الخاص بزوجها في الحائط خلال نوبة الغضب التي انتابتها عند اكتشافها خيانته.









وأفاد تقرير القبض عليها بوجود مؤشرات إلى أنها كانت تحت تأثير الكحول، كما ذكر الضباط الذين ألقوا القبض عليها أنهم شهدوا الضرر الذي ألحقته هذه السيدة بالمنزل وبزوجها.



