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منوعات

ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:13 ص
رد فعل سيدة تجاه
رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يودي بها إلى السجن
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هدير علاء
ألقت السلطات في ولاية "فلوريدا" الأمريكية القبض على مضيفة طيران في التاسعة والعشرين من عمرها إثر اعتدائها على زوجها وقيامها بتحطيم الجيتار الخاص به، بعد أن اكتشفت خيانته لها وضبطته برفقة عشيقته.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزوجة "نيكول دينيسون" أصيبت بصدمة عندما عادت إلى منزلها بمدينة "سيفتي هاربور" الواقعة بالقرب من مدينة "تامبا" في "فلوريدا"، ووجدت زوجها برفقة امرأة أخرى.


وجاء في تقارير وسائل إعلام نقلًا عن الشرطة المحلية أن الزوجة وجهت لكمة لشريك حياتها، البالغ من العمر 34 عامًا، في عينه اليسرى وأصابته بكدمة، كما خدشت جبهته وأصابته بكدمة أخرى على ذراعه الأيمن.

وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أن "نيكول دينيسون" وشريك حياتها متزوجان منذ قرابة ثلاثة أعوام، كما أوضح التقرير أنها ضربت الجيتار الخاص بزوجها في الحائط خلال نوبة الغضب التي انتابتها عند اكتشافها خيانته.


وأفاد تقرير القبض عليها بوجود مؤشرات إلى أنها كانت تحت تأثير الكحول، كما ذكر الضباط الذين ألقوا القبض عليها أنهم شهدوا الضرر الذي ألحقته هذه السيدة بالمنزل وبزوجها.

جدير بالذكر أنه قد تم إلقاء القبض عليها صباح يوم الأربعاء الماضي على خلفية هذه الواقعة، واحتجزتها السلطات في سجن المقاطعة، قبل أن يُطلق سراحها يوم الخميس بناءً على إقرار موقع منها تعهدت فيه بالمثول أمام المحكمة وعدم التورط في أي نشاط غير قانوني، في حين سمح لها القاضي بمواصلة التواصل مع زوجها "مايك دينيسون".
ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن
ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن
ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن
ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن
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