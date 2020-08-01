100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

أنفقت سيدة بريطانية مدمنة عمليات التجميل مبلغًا طائلًا يُقدر بنحو 240 ألف جنيه إسترليني كي تشبه الدمية "براتز-Bratz" المفضلة بالنسبة إليها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث أنها من المقرر أن تنفق أيضًا خلال الأشهر المقبلة أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني على عمليات التجميل لتحقيق هدفها.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن هذه السيدة "ستار ديلجويديس"، البالغة من العمر 33 عامًا، خضعت لأكثر من 100 عملية تجميل منذ كانت في الـ18 من عمرها من أجل تغيير مظهرها تمامًا بحيث "تحول نفسها إلى دمية بشرية".









وتأمل هذه السيدة، وهي من مدينة "برمنجهام" البريطانية، أن تبدو بالضبط مثل دمية الموضة والأزياء "براتز" في أعقاب خضوعها لسلسلة من الإجراءات التجميلية على مدار الـ3 أشهر المقبلة.





وقالت في تصريحات لوسائل إعلام إنها ترغب في أن تشبه الدمية "براتز" تمامًا، مبررة ذلك بأنها تحب مثل هذه الدمى ويعجبها شكلها وبشكل خاص شفاهها الكبيرة‏؛ وأشارت إلى أنها تدرك جيدًا أنها أنفقت وسوف تنفق أموالًا طائلة، لكن الهدف الذي تسعى إليه يستحق العناء في رأيها.





يشار إلى أن "ديلجويديس" من المقرر أن تخضع لعدد من الإجراءات التجميلية في المملكة المتحدة، إلى جانب أنها تخطط للسفر إلى بلجيكا خلال الفترة المقبلة للخضوع لسلسلة أخرى من عمليات التجميل.









وأضافت أنه على الرغم من أن البعض أخبروها بأنها أصبحت تبدو بالفعل وكأنها نسخة حقيقية من الدمية المفضلة لديها، إلا أنها ليست راضية بشكل كامل عن مظهرها بعد.





وردًا على سؤال بشأن كيفية تحملها نفقات كل هذه الإجراءات والعمليات التجميلية، أوضحت أنها تمتلك بعض العقارات، والتي تقوم بعرضها للإيجار، وتخصص العائد المادي لتغطية تكاليف عمليات التجميل.



