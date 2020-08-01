خصم 6400 جنيه على هاتف Galaxy S20 Ultra..عرض لن يتكرر





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يمكنك شراء نسختك من هاتف Galaxy S20 Ultra عبر شركة Verizon، وذلك من خلال إشتراك شهري يبلغ 36.66 دولارً على مدار عامين بإجمالى 880 دولارا، وهو أقل بكصر من سعر الهاتف الأصلى.





جدير باذكر أن هاتف Galaxy S20 Ultra يأتى بشاشة 6.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، مع نوتش على هيئة ثقب فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية، مع معدل تحديث شاشة 120 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية Corning Gorilla Glass 6 ضد الخدوش والكسر.





ويحتوى Galaxy S20 Ultra على معالج ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.73 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، مننوع UFS 3.0 لضمان أقصي سرعة فى نقل البيانات، كما يدعم تقنية إتصال الجيل الخامس 5G.





ولعشاق التصوير جاء Galaxy S20 Ultra بكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 48 و 12 و 0.3 ميجابيكسل، مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.





ويمتلك Galaxy S20 Ultra بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع USB-C بقوة 45 واط، و شاحن لاسلكي بقوة 15 واط، بالإضافة لميزة الشحن العكسي بقوة 9 واط، بالإضافة لقارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها، ويمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان هى الرمادي والأسود والأبيض.

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية عن عرض مغري للغاية بالولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن خصم 400 دولار أمريكي عند شراء نسخة من هاتفها الرائد والأحدث بالأسواق Galaxy S20 Ultra.