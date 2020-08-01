عدسة الكاميرا توثق ظهورًا نادرًا لـ الفهد الأسود في محمية للحياة البرية.. شاهد

تمكن طالب هندي في الثالثة والعشرين من عمره من التقاط مجموعة من الصور المذهلة لـ فهد أسود نادر خلال رحلة سفاري في محمية للحياة البرية بولاية "ماهاراشترا"، ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة.





وظل طالب الهندسة الهندي "أبهيشيك بانجيس" يشاهد الفهد الأسود لمدة 40 دقيقة تقريبًا؛ وقال في تصريح لوسائل إعلام إنه لم يكن يصدق عينيه في البداية عند رؤية هذا الفهد في اليوم الثاني من رحلته.





لكنه سرعان ما أدرك أنه الوحيد بين المتواجدين في هذه الرحلة الذي في حوزته كاميرا، وشرع على الفور في أعقاب ذلك في التقاط مجموعة من الصور التي توثق الظهور النادر لـ الفهد الأسود.









وأعرب " بانجيس" عن سعادته كونه تمكن من مشاهدته طوال 40 دقيقة أثناء جولته برفقة والديه في المحمية، ولتمكنه أيضًا من توثيق تجربته من خلال سلسلة لقطات أخاذة.





جدير بالذكر أن اللقطات الخاصة بـ الفهد النادر انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، كما تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية في الآونة الأخيرة.



