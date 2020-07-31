أسد يمزق ذراع سائح في رحلة سفاري أفريقية .. صور

مزق أسد جزءا من ذراع سائح وهو نائم في خيمة بجانب زوجته خلال رحلة سفاري أفريقية نظمتها شركة سفر بريطانية.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التهم الأسد المفترس جزءًا من الذراع اليسرى للسائح باتريك فورجود أثناء هجوم مروع في حديقة رواها الوطنية ، في تنزانيا.









وقالت زوجته ، بريجيت فورجود ، 63 سنة: `` لن أنسى تلك اللحظة عندما استيقظت لأرى الأسد هناك.













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ويعتقد الزوجان ، وهما فرنسيان ، أنهما كانا في أمان تام في خيمتهما الشبكية خلال إحدى العطلات.





ولكن عندما استقرا ليلًا في مخيم Kichaka Ruaha ، أصبحا على دراية بأسد يشتم ظهر زوجة السائح، ثم انقض الأسد على السيد فورجود ، 64 سنة ، الذي تم تخليصه من قبل الأسد قبل أن ينهي حياته.





وبسبب هذا الحادث المؤلم، رفع السائح قضية على شركة السياحة بعد الحادث المرعب الذي تعرض له من قبل اسد مفترس ، لعدم تأمين مكان تخييمهم بشكل جيد.