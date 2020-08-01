فتح باب استقبال الأفلام بمهرجان بانوراما الفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان بانوراما الفيلم القصير في تونس عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة السادسة من المهرجان.



ومن المنتظر أن تنطلق الدورة المقبلة خلال 2021، فيما سيتم استقبال الأفلام حتي يوم 1 يناير.



مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.





مهرجان بانوراما الفيلم القصير تقام كل دورة منه فى محافظة مختلفة فى تونس وسبق وشارك فى لجنة تحيكم دورته المنقضية المخرجة الكبيرة سلمى بكار والإعلامية مبروكة خذير والسيناريست الجزائرى جمال محمدى والمخرج التونسى هيفل بن يوسف. وشارك في الدورة الخامسة من المهرجان 260 فيلما من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق ، الامارات، الكويت، بحرين، الهند، فرنسا، يونان، موريطانيا، وتندرج المشاركات تحت قسمين هما الافلام الروائية والوثائقية.



