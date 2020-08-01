AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فتح باب استقبال الأفلام بمهرجان بانوراما الفيلم القصير

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:46 ص
مهرجان بانوراما الفيلم
مهرجان بانوراما الفيلم القصير
Advertisements
محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان بانوراما الفيلم القصير في تونس عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة السادسة من المهرجان.

ومن المنتظر أن تنطلق الدورة المقبلة خلال 2021، فيما سيتم استقبال الأفلام حتي يوم 1 يناير.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير تقام كل دورة منه فى محافظة مختلفة فى تونس وسبق وشارك فى لجنة تحيكم دورته المنقضية المخرجة الكبيرة سلمى بكار والإعلامية مبروكة خذير والسيناريست الجزائرى جمال محمدى والمخرج التونسى هيفل بن يوسف. وشارك في الدورة الخامسة من المهرجان 260  فيلما من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق ، الامارات، الكويت، بحرين، الهند، فرنسا، يونان، موريطانيا، وتندرج المشاركات تحت قسمين هما الافلام الروائية والوثائقية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفرصة الأخيرة للمشاركة في منح مهرجان مالمو للسينما العربية

درة بوشوشة عضوا بلجنة تحكيم العمل الأول بـ فينيسيا السينمائي

ترشيحاتنا

كيف دعم الرئيس السيسي مواجهة فيروس كورونا بـ100 مليار جنيه

فرحتنا فرحتين .. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

غلق مستشفيين للعزل الصحي بالإسكندرية.. وطبيب يحذر من التهاون مع كورونا

بـ مليون و130 ألفا.. ضبط كمية أدوية مهربة مع راكب بمطار الغردقة

قد تنتقل لدول أخرى.. 4 أسباب وراء ظهور الموجة الثالثة من كورونا بالصين

لبنى عبد العزيز تكشف عن أمنية العندليب بعد نجاح الوسادة الخالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسة الكاميرا توثق ظهورًا نادرًا لـ الفهد الأسود في محمية للحياة البرية.. شاهد

ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»