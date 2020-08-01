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سيارات

علامات تلف طرمبة المياه وخطورته على محرك السيارة

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:01 ص
علامات تلف طرمبة
علامات تلف طرمبة المياه و خطورتة على محرك السيارة
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اشرف عطية
طرمبة المياة تعتبر بمثابة القلب النابض لمحرك السيارة و عند توقفها يتلف المحرك و هي تعتبر من أبرز الأجزاء التي تحافظ على محرك سيارتك من التلف، لدورها الهام في المحافظة على ضخ سائل التبريد باستمرار للمحرك، مما يحافظ على ثبات درجة الحرارة داخل المحرك.

عند تعطل طرمية المياة ترتفع درجة حرارة المحرك بصورة هائلة مما يجلب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة من أبرزها تلف وش السلندر وفيما يلي نستعرض أبرز العلامات التي تنذر بحدوث خلل أو تلف طرمبة المياة .

1- ارتفاع درجة حرارة المحرك

عندما تتعرض المضخة للخلل أو التلف ستفقد مهمتها الأساسية وهي تبريد محرك السيارة، مما يترتب عليه ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير، وإضاءة مؤشر الحرارة في الطبلون بصورة مستمرة.

2- تسرب مياه

ملاحظة تسريب لمياه التبريد أسفل السيارة، وتسرب المياه قد يشير إلى وجود تلف أو ثقب إما في أنابيب ممرات المياه أو في مضخة الماء نفسها.

3- صدور صوت مزعج

صدور أصوات مزعجة عند تشغيل السيارة مثل صوت أحزمة المحرك التالفة، حيث أن هذه الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية مضخة المياه.

4- خروج أبخرة من الردياتير

إذا لاحظت خروج أبخرة كثيفة من ردياتير السيارة، فهذا يشير إلى أن المياه الموجودة داخل نظام التبريد قد ارتفعت حرارتها بشكل مفرط، وذلك يحدث نتيجة توقف حركة دورانه داخل الردياتير لتلف المضخة.
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