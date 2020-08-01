مقتل وفقدان جنود أمريكيين في غرق مركبة برمائية

غرفت مركبة برمائية أمريكية قبالة سواحل كاليفورنيا، الجمعة، كانت تقل 15 جنديا من قوات مشاه البحرية الأمريكية وبحارا واحدا.





وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحادثة أسفرت عن مقتل أحد جنود المارينز وفقدان ثمانية آخرين.





وقالت السلطات العسكرية الأمريكية إن الدبابة غرقت بالقرب من جزيرة مملوكة للجيش قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.





وقال الملازم كاميرون إتش إدنبرغج المتحدث باسم قوات المارينز في معسكر بندلتون، إنهم كانوا يتوجهون في مركبة هجومية برمائية من شواطئ جزيرة سان كليمنتي إلى سفينة بحرية مساء الخميس عندما أبلغوا عن أن المركبة تغرق.



